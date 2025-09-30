La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República incluyó en su agenda el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 10993/2024-CR y 11275/2024-CR. La propuesta busca derogar la llamada “ley seca”, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante los comicios, y reducir el plazo que limita la publicación de encuestas electorales.

El documento señala que la restricción actual para la venta de alcohol, que va desde las 8:00 horas del día previo a las elecciones hasta las 8:00 horas del día siguiente, resulta desproporcionada y desactualizada.

Cabe mencionar que también se destaca el impacto económico que genera sobre pequeños negocios, restaurantes, bares y bodegas, motivo por el cual entidades como la Cámara de Comercio de Lima y la ONPE respaldaron la revisión de la norma.

En cuanto a las encuestas, se plantea modificar el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones para permitir su difusión hasta tres días antes de los comicios, en lugar de los siete actuales. Según el predictamen, la prohibición vigente es ineficaz y obsoleta, ya que no se puede controlar en redes sociales y genera desigualdad en el acceso a información entre ciudadanos.