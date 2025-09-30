Los congresistas que impulsan la moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, lograron reunir las firmas necesarias para presentar esta medida de control político, según informó El Comercio.

Dicha iniciativa se dio a conocer luego de que el portal internacional New7Wonders advirtiera que Machu Picchu podría perder categoría como una de las 7 “Maravillas del Mundo”.

La crisis en la ciudadela inca se produjo tras las movilizaciones de las comunidades del distrito de Machu Picchu Pueblo, en Cusco, en rechazo a la continuidad de la concesión de Consettur en la ruta Hiram Bingham.

Cabe recordar que los turistas enfrentaron grandes dificultades para llegar a sus destinos, y varios quedaron varados debido al bloqueo de las vías del tren.

“Las acciones y omisiones del ministro Valencia revelan su falta de idoneidad para continuar en el cargo sin causar graves afectaciones al interés nacional, a la imagen del Perú ante la comunidad internacional y a la institucionalidad del sector Cultura, haciendo así la necesaria la aplicación del mecanismo de control político, de censura, previsto en la Constitución”, señala el documento.

De este modo, los parlamentarios pretenden censurar al ministro por considerar que demuestra “incapacidad y falta de liderazgo en el sector Cultura”.

Cabe recordar que esta moción se viene promoviendo desde principios de septiembre.

“Estamos retomando y hemos retomado desde la semana pasada la moción de censura al ministro de Cultura, porque luego de la interpelación que se le hizo antes del receso parlamentario no ofreció las respuestas del caso. Creemos que ya es importante un cambio de dirección ahí”, manifestó hace dos semanas el congresista Edward Málaga.