El Poder Judicial del Perú solicitó a las autoridades de Estados Unidos ampliar la extradición del expresidente Alejandro Toledo, de modo que pueda ser procesado, también, por el caso ‘Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur’.

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializa, adoptó esta decisión tras admitir el pedido del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato.

Precisa el magistrado, en la resolución emitida el último 24 de setiembre, que la solicitud fiscal presenta de manera exhaustiva los requisitos procedimentales como la descripción detallada de los hechos, calificación jurídica exacta, elementos de convicción idóneos, entre otros.

El juez dispuso remitir el expediente del caso a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que proceda conforme a sus atribuciones.

El magistrado también comunicó su decisión a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación para los fines correspondientes.

DOS CONDENAS

A la fecha, el expresidente tiene dos condenas judiciales en su historial.

El 21 de octubre del 2024 fue condenado a 21 años y 6 meses de prisión por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, vinculado a Odebrecht. La sentencia fue dictada por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional: delitos de colusión y lavado de activos en agravio del estado. El último 3 de setiembre fue sentenciado a 13 años y 4 meses por el caso Ecoteva.

En este caso, el último 25 de setiembre el Poder Judicial solicitó a las autoridades de Costa Rica el decomiso y repatriación de la suma de 6.635 millones de dólares, más los intereses generados.

El dinero está inmovilizado en un banco costarricense, en dos cuentas de la empresa Ecostate Consulting S.A.