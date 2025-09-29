Un paro de 48 horas han programado los integrantes de las asociaciones de pescadores artesanales de la provincia de Paita, en la región Piura, para los días 30 de setiembre y 1 de octubre, en protesta por la situación que atraviesa el sector dedicado a la pesca de pota (calamar gigante).

Los pescadores artesanales de calamar gigante o pota, tras un acuerdo, decidieron acatar un paro de 48 horas, como medida de protesta contra el Ministerio de la Producción (Produce) para que aumente la cuota de pesca y se pueda asegurar económicamente el año 2025, por el bienestar de las familias que dependen de esta pesca artesanal.

Ellos aseguraron que esta pesca de calamar gigante beneficia en divisas al país, por ser la segunda pesquería más importante después de la anchoveta y sostiene a miles de familias porque da trabajo al transporte, servicio de muelle, comercio de abarrotes, ferreteros, venta hielo, estibadores, fileteros, exportadores, agentes marítimos entre otros servicios.

La medida busca visibilizar una serie de demandas del gremio, entre ellas mejores condiciones laborales, regulaciones más justas y atención a problemáticas que, según los dirigentes, afectan directamente su actividad económica.

Aunque no se han detallado aún los puntos específicos de la protesta, los dirigentes indicaron que la paralización se llevará a cabo de forma pacífica y con el respaldo de diversas organizaciones del sector pesquero artesanal.

El alcalde de Paita, Pedro Cuadros, también respaldó dicha medida y aseguró que enviará un oficio al ministro de Producción, comunicando el respaldo político. “Sabemos lo afectados que están en su economía y que perjudica a sus hijos, a su la alimentación, vamos a respaldarlos. No solo afecta a los pescadores de pota, sino a toda la cadena productiva”, precisó el burgomaestre.

En un pronunciamiento, la Municipalidad del Centro Poblado de Yacila respaldó a las asociaciones y pescadores que han convocado a un paro de 48 horas los días 30 de septiembre y 1 de Octubre.

Asimismo, menciona que se realizarán las coordinaciones con las instituciones correspondientes para el cumplimiento de la medida, que busca que el ministro de la Producción instale una Mesa Técnica de Trabajo en la provincia de Paita y así solucionar esta problemática, con un informe científico real de nuestra especie, calamar gigante (pota).