Cuando le cortaban el cabello, un joven de 22 años fue asesinado a balazos a manos de sicarios que llegaron a bordo de una mototaxi y cometieron este hecho criminal dentro un inmueble en el asentamiento Sánchez Cerro, en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Decomisan productos pirotécnicos que trasladaban en un vehículo]

El asesinato ocurrió cerca de las 6:30 de la tarde del sábado 27 de setiembre, cuando la víctima identificado como Adrían Olivares Córdova, estaba en una vivienda de la calle Santa Catalina 510, donde un hombre le cortaba el cabello.

Según los vecinos, en ese instante, llegó una mototaxi de donde descendió un joven sicario y le disparó varios balazos. Fueron más de cuatro tiros los que escucharon los lugareños. Tras ello, salió raudamente y fugó en el mismo vehículo que lo esperaba en los exteriores de la casa.

Conocidos de la víctima que llegaron a la zona, indicaron que no se explican por qué acabaron con la vida de Olivares que residía en esta localidad.

Mientras que los vecinos se mostraron alarmados por lo ocurrido. “Esto ya es insoportable. Los crímenes siguen aumentando y tenemos miedo hasta estar en nuestras casas, porque quizás una bala perdida nos puede caer”, dijo un morador.

Este nuevo crimen ocurre a menos de 48 horas en que asesinaron a un adolescente de 15 años en el asentamiento Nuevo Horizonte, en el sector oeste de la localidad de Sullana.

Fue la noche del jueves 25 de setiembre, cuando la víctima A.T.A. se dirigía por la calle Las Tinajas, junto a un primo y con destino a su vivienda. Pero a pocos metros de llegar a ella, fue interceptado por un sujeto que descendió de una motocicleta y le disparó más de cinco tiros, acabando con su vida de manera instantánea.