Las autoridades municipales clausuraron el night club Café Rojo, ubicado en la , debido a que una trabajadora no contaba con el carnet de sanidad obligatorio que es un requisito para que pueda desarrollar dicha actividad.

El operativo conjunto fue realizado en dicho local, situado en la zona industrial, cerca de la carretera Panamericana Norte, entre Piura-Sullana.

Ahí, personal de la Municipalidad Provincial de Sullana, solicitó la documentación que autoriza el funcionamiento del local, encontrando licencia de funcionamiento y certificados en regla. Sin embargo, al momento del control de identidad y revisión de carnet de sanidad, se detectó que una trabajadora no contaba con el carnet de sanidad obligatorio.

Ante esto, procedieron a la clausura temporal del dicho local por 15 días. Además, fue multado con el 50% de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

