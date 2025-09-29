Ómnibus de Emtrafesa chocó contra un camión cañero en el óvalo Paiján. Además, un bus se estrelló contra un volquete en el distrito de Laredo.
Dos violentos choques ocurridos en la región La Libertad dejaron a 19 personas heridas.

La madrugada de ayer, a la altura del óvalo Paiján (Ascope), un ómnibus interprovincial de la empresa de transportes Emtrafesa, que cubría la ruta Chiclayo-Trujillo, impactó violentamente contra la parte posterior de un camión cargado de caña de azúcar en el kilómetro 667 de la carretera Panamericana Norte.

Producto del fuerte impacto, 10 pasajeros y el chofer de la unidad terminaron afectados.

Hasta la zona llegaron integrantes de la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora Pacasmayo N° 23 y de la Policía Nacional, quienes se encargaron de rescatar a los heridos. Además, el personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brindó los primeros auxilios y luego trasladó a los lesionados hasta nosocomios de Casa Grande y Trujillo para que reciban la atención médica especializada.

Mientras tanto, por el desvío a Santo Domingo, en Laredo, un bus de transporte de personal terminó chocando contra la parte trasera de un volquete.

Según las primeras informaciones, ocho personas terminaron golpeadas y fueron auxiliadas por efectivos de la comisaría de Laredo.

