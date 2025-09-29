Dos violentos choques ocurridos en la región La Libertad dejaron a 19 personas heridas.

TERRIBLE

La madrugada de ayer, a la altura del óvalo Paiján (Ascope), un ómnibus interprovincial de la empresa de transportes Emtrafesa, que cubría la ruta Chiclayo-Trujillo, impactó violentamente contra la parte posterior de un camión cargado de caña de azúcar en el kilómetro 667 de la carretera Panamericana Norte.

Producto del fuerte impacto, 10 pasajeros y el chofer de la unidad terminaron afectados.

Hasta la zona llegaron integrantes de la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora Pacasmayo N° 23 y de la Policía Nacional, quienes se encargaron de rescatar a los heridos. Además, el personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brindó los primeros auxilios y luego trasladó a los lesionados hasta nosocomios de Casa Grande y Trujillo para que reciban la atención médica especializada.

TREMENDO SUSTO

Mientras tanto, por el desvío a Santo Domingo, en Laredo, un bus de transporte de personal terminó chocando contra la parte trasera de un volquete.

Según las primeras informaciones, ocho personas terminaron golpeadas y fueron auxiliadas por efectivos de la comisaría de Laredo.