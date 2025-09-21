La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) informó ayer que las obras que se ejecutan en las intersecciones de las avenidas América Norte y Federico Villarreal, Salvador Lara, Carlos Valderrama y Santa alcanzan un avance del 90%. En ese sentido, aseveró que el plan de desvío que se ha diseñado para evitar mayor tráfico vehicular continuará hasta la segunda quincena de octubre.

MENSAJE

“Pedimos paciencia a la población y a los transportistas. El plan de desvío está pensado para evitar el congestionamiento y facilitar la movilidad mientras se culmina la obra”, indicó el ingeniero residente, Eder Moreno.

El profesional destacó además que el vaciado de concreto de alto rendimiento y resistencia a la flexión (MR48) que se ha hecho está concluido, por lo que actualmente solo se trabaja en el embloquetado peatonal y la señalización vial.

Las obras abarcan 5,495.25 m². La intervención de la Avenida América Norte con Federico Villarreal es la más extensa y crítica por su cercanía al mercado La Hermelinda.