La Libertad se ubicó en el segundo puesto de las regiones con mayores montos de inversión comprometida en obras paralizadas, con proyectos por más de S/ 5,675 millones en los tres niveles de gobierno, según cifras de la Contraloría General de la República (CGR) consignadas por ComexPerú.

Las regiones que completan el top 5 del ranking son, en ese orden, Arequipa (S/ 7,742 millones), Lima (S/ 4,742 millones), Piura (S/ 3,928 millones) y Cajamarca (S/ 2,830 millones). Respecto a La Libertad, registra 86 obras detenidas, el equivalente al 3.5% del total de obras paralizadas en todo el país entre enero y junio de este año.

El gremio empresarial precisó también que el monto comprometido de obras inconclusas en La Libertad, según niveles de gobierno, es el siguiente: municipalidades (S/ 772 millones), Región (S/ 3,928 millones) y Gobierno Central (S/ 976 millones).

Según la información brindada por la CGR, “entre los motivos que han llevado a la paralización de obras en la región destacan el incumplimiento de contratos, conflictos sociales, falta de recursos financieros y liquidez, deficiencias en el expediente técnico, entre otros.

Entre los principales proyectos paralizados figura la rehabilitación y mejoramiento de vías en la sierra de La Libertad.

