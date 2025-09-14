La adjudicación de las millonarias obras Corredor Vial Norte (S/121 millones) y Ampliación del Hospital de Virú (S/194 millones) a la empresa LC & EC Constructora, cuya representante legal es la hoy famosa joven de 23 años Lucero Nicole Coca Condori, ya es investigada por el Ministerio Público y está agitando el ambiente político en la región La Libertad y sumiendo en cuestionamientos a la gestión del gobernador César Acuña Peralta.

El presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, Manuel Ruiz Briones, ha enviado oficios al fiscal adjunto supremo titular de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Mirko Cano Gamero; al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Guillermo Bringas; y al coordinador de la Junta de Fiscales Anticorrupción de La Libertad, Víctor Bazán Alagón, para solicitar que la carpeta fiscal N° 401-2025 y todos los actuados de esta investigación sean derivados a la Fiscalía Supraprovincial de La Fiscalía de La Nación.

RAZÓN CLARA

El principal argumento es que los hechos trascienden y se extienden más allá de una sola provincia y región.

En este punto es importante explicar que la Fiscalía Supraprovincial se encarga de investigar casos de alcance nacional que sobrepasan los límites de una provincia y región. Cuenta con fiscales y personal especializados en investigar delitos graves declarados complejos, incluido el de corrupción cuando este afecta varias jurisdicciones.

En efecto, la empresa LC & EC Constructora fue creada en 2023 y, presuntamente, no reunía la experiencia para adjudicarse esas importantes obras consideradas emblemáticas por César Acuña.

OTRAS REGIONES

No obstante, se ha conocido que la joven Lucero Coca y su empresa también ganaron una licitación en la región Junín por S/ 206 millones, para rehabilitar y ampliar el Hospital de Satipo.

Además, la empresa LC & EC Constructora se adjudicó la modernización del Hospital Arriola en la región Loreto por S/ 22 millones.

Según Manuel Ruiz Briones, LC & EC Constructora no calificaba para obtener la adjudicación de estas obras porque carecía de experiencia, que es una exigencia de la Ley de Contrataciones del Estado.

Hasta la fecha Lucero Coca no ha respondido a estos cuestionamientos ni tampoco se ha pronunciado sobre la investigación que inició el Ministerio Público en su contra.

El último jueves fue citada por el Consejo Regional de La Libertad para que brinde explicaciones sobre el tema, pero no asistió.

La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza Blas, aseguró que insistirán en citar a Lucero Coca ante el pleno, pues le debe explicaciones al pueblo liberteño.

Dijo que esta vez la citación considerará el domicilio que figura en su DNI y no la dirección del local de su empresa, en Chiclayo, pues nunca atendieron.