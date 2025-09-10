El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, rechazó las críticas dirigidas a su gestión y denunció que desde hace más de cinco semanas es objeto de una campaña de ataques en su contra.

Según señaló, se trata de un “cargamontón” cuyo objetivo es desprestigiar su nombre y politizar su gestión como autoridad regional.

Acuña aseguró que dedica más de 20 horas diarias a su gestión, además de que sus esfuerzos están enfocados en beneficiar a la población de La Libertad.

“Hago las cosas pensando en la gente. Trabajo más de veinte horas, no me dedico a lo mío, me dedico a la gestión”, manifestó a la prensa.

Más de 300 obras han sido ejecutadas hasta ahora, con una inversión cercana a los 3,750 a 4,000 millones de soles, según señaló Acuña, quien defendió con firmeza los logros alcanzados durante su administración.

El gobernador destacó que La Libertad ha sido una de las regiones que más ha invertido en seguridad ciudadana, destinando más de 60 millones de soles. Entre los proyectos mencionados están la construcción del hospital regional, el mejoramiento de carreteras, la modernización de instituciones educativas y diversas iniciativas para fortalecer la seguridad.

César Acuña reprochó a la prensa limeña por lo que consideró un intento de dañar su reputación personal y política: “¿Qué motivación tienen para desacreditar a alguien que ha logrado construir su nombre con trabajo y dedicación?”, cuestionó.

A pesar de las críticas, el gobernador afirmó que su administración seguirá enfocándose en proyectos clave que buscan mejorar la calidad de vida en la región. “No se reconoce el hospital regional, las escuelas ni las carreteras, pero esta gestión está transformando vidas”, sostuvo.