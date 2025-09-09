El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó este martes a Gino Ríos como presidente del organismo, tras evaluar la moción de vacancia presentada en su contra por omitir en su declaración una sentencia de divorcio con agravante de violencia contra su esposa.

Los votos a favor de la permanencia de Ríos en el cargo provinieron de María Cabrera, vicepresidenta de la JNJ, junto con Cayo Galindo, Víctor Chanduvi y Jaime de la Puente, mientras que Francisco Távara y Germán Serkovic votaron en contra.

En diálogo con RPP, Julio Rodríguez, abogado de Gino Ríos, señaló que el Pleno de la JNJ concluyó que su defendido no vulneró ninguna de las condiciones para su designación y que, según los peritajes, no es un agresor.

“Ha quedado evidenciado que él no tuvo condición de agresor, tal como lo señalaron los peritajes correspondientes en su oportunidad y como fue ratificado a la junta por su excónyuge”, expresó.

El letrado también descartó que se haya protegido a Gino Ríos con esta decisión y precisó que la determinación del Pleno de la JNJ se enmarca en el respeto al principio de legalidad.