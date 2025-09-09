La vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, propuso imponer una suspensión de seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no acatar la resolución que disponía la reposición de Patricia Benavides en su cargo.
La propuesta se encuentra detallada en un informe elaborado por Cabrera, al que tuvo acceso El Comercio, y que será evaluado por el pleno de la JNJ.
Dicho documento detalla que se trata de una “medida cautelar de suspensión preventiva”, la cual tendría vigencia mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario contra Espinoza.
En junio de este año, la JNJ ordenó la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación; no obstante, Delia Espinoza objetó la resolución y retrasó su ejecución.
Fue solo en agosto cuando, tras resoluciones judiciales e institucionales que dejaron sin efecto la destitución y suspensión de Patricia Benavides, pudo hacerse efectiva su reincorporación como fiscal suprema.
