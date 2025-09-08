Debido al caótico tráfico que se reporta en Trujillo por las obras viales que se ejecutan en la ciudad, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) habría contratado a “agilizadores de tránsito”, pero al parecer no han dado los resultados esperados, porque realmente no cumplían la función encomendada.

Al menos eso es lo que se desprende del comunicado que emitió ayer la MPT para informar a la comunidad que el alcalde Mario Reyna Rodríguez tomó la decisión de despedir de forma inmediata a cuatro de estos “inspectores”, pues fueron sorprendidos descansando en una banca en pleno horario de trabajo.

DUROS CALIFICATIVOS

“En esta gestión al que trabaja se le felicita, el que no se va a su casa. No se tolera a servidores vagos, holgazanes, recomendados ni partidarios políticos”, se lee en el comunicado.

Es más en la publicación hecha en las redes sociales de la MPT anexa la fotografía de los cuatro trabajadores sentados juntos en una banca. No se ha revelado sus identidades.

El secretario general del Sindicato de Empleados de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Ulises Rodríguez Cadillo, comentó que no existe una forma de control y monitoreo de la labor y eficiencia que desarrollan los locadores en la MPT.

“Como es un servicio que brindan no tienen horario de ingreso y para cobrar solo presentan informes. Tengo información que señala que entre enero y mayo de este año se ha gastado S/10 millones en locadores”, cuestionó.

ERAN APOYO

Por su parte, el regidor Giancarlo Toribio Castro dijo que las personas que han sido despedidas se les contrató con la modalidad de “agilizadores de tránsito”.

“Lo que desconozco son los motivos por los cuales han sido despedidos. Sé que tenían que apoyar en dar solución a la congestión vehicular”, agregó.