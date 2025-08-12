El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, anunció la expulsión de Juan José Fort Cabrera del partido, tras las denuncias de presunta corrupción en el programa Procompite durante su gestión como gerente regional de Producción.

Durante una conferencia de prensa, Acuña afirmó: “Acaba de ser expulsado del partido, no voy a permitir que terceros malogren mi nombre ni que malos militantes dañen la imagen de un partido que me ha costado la vida”.

El caso surge luego de que un reportaje de Cuarto Poder revelara supuestos cobros ilegales a postulantes del programa, destinado a financiar planes de negocio y maquinaria para emprendedores.

Según la investigación, Fort Cabrera —quien además presidía el Comité Seleccionador— habría solicitado dinero a través de un intermediario, Jhonny Carranza Mejía, a cambio de garantizar beneficios. Dos concursos de Procompite, con un presupuesto total de S/ 58 millones entre 2023 y 2024, fueron anulados por irregularidades.

Acuña negó tener denuncias judiciales en su contra: “Nunca tuve una denuncia en el Poder Judicial. ¿Tengo una denuncia por corrupción? ¡No tengo! (...) Si alguien va a la Fiscalía, tienen que investigar, es su responsabilidad”.

Asimismo, pidió a los medios esperar sentencias antes de generar alarma: “Hagan noticias si me sentencian (...) pero no vendan, no se dejen ver mintiendo”.

El gobernador aseguró que el caso de Fort Cabrera debe resolverse en el ámbito judicial, descartando injerencia política. Mientras, el Ministerio de la Producción define Procompite como un programa para mejorar la competitividad mediante cofinanciamiento no reembolsable.