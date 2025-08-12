El Congreso de la República puso fin, mediante una Resolución Legislativa, al polémico nombramiento de Yessenia Lozano Millones como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Poder Legislativo.

La joven, militante de Alianza para el Progreso (APP), era conocida por ser considerada “hija política” del líder de ese partido y gobernador de La Libertad, César Acuña.

El documento oficial, al que tuvo acceso RPP, establece que el cargo dejado por Lozano será ocupado por Sandra Liz Gutiérrez Cuba, quien asumirá “con el nivel remunerativo, las obligaciones, los derechos y beneficios que le son inherentes al puesto”.

Gutiérrez, militante de Somos Perú, fue candidata a la alcaldía de Surquillo por esa agrupación y cuenta con experiencia como asesora en municipios de Lurín y Magdalena.

La designación de Lozano había generado críticas debido a que su formación académica se limitaba al grado de bachiller en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, institución propiedad de la familia Acuña. Durante su gestión, percibió un salario superior a los 19,000 soles mensuales.

Además, su permanencia en el cargo fue cuestionada por el Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que en mayo pasado determinó que la presencia de un cuadro de César Acuña en su despacho vulneraba el principio de neutralidad electoral.