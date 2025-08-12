Nuevas pruebas evidenciarían presuntas irregularidades en el Programa de Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva (Procompite) del Gobierno Regional de La Libertad. Empresarios denunciaron que durante la gestión de Juan José Fort, exgerente de Producción, pagaron hasta S/ 25 mil para que les puedan financiar sus planes de negocio, entre los años 2023 y 2024.

Estas confesiones se sumarían a los informes de Contraloría que indicaban que los ganadores no cumplían los requisitos exigidos. Además, servirán durante las investigaciones que inició la Fiscalía por este caso.

Evidencias

El dominical Cuarto Poder dio a conocer testimonios de empresarios que participaron en dichos concursos.

Alfonso León Angulo, presidente de la junta de propietarios de la Galería Plaza Toro, denunció que a través de un intermediario le solicitaron S/ 5 mil para ganar un concurso. Sin embargo, tras negarse a atender un segundo pedido de dinero, su propuesta no fue seleccionada.

El comerciante Miguel Until, por su parte, aseguró que pagó S/ 25 mil para que su propuesta fuera elegida, mientras que la empresaria Linda Quiroz dijo que abonó S/ 5 mil.

No obstante, informes legales advirtieron vicios insubsanables en 142 planes de negocio, como ausencia de expedientes técnicos, falta de acreditación de propiedad de terrenos, documentos incompletos y un comité evaluador conformado de manera irregular. Este último estuvo presidido por Fort.

Ante esto, se declaró la nulidad de los concursos, que tenían un financiamiento de 58 millones de soles.

No lo quieren

El gerente general de la Región, Martín Namay, consideró que Fort abusó de la confianza que le dio el gobernador César Acuña. En ese sentido, dijo que Secretaría Técnica del Gobierno Regional emitirá en los próximos días la posible sanción administrativa y disciplinaria que recaería contra el exfuncionario. “Se le sancionará un mes, dos meses, expulsión, eso ya lo determinará la comisión que la preside el doctor (Francisco) Falcón”, indicó.

Asimismo, dijo que como dirigente de Alianza para el Progreso (APP) solicitará por escrito que el Comité de Ética de ese partido expulse a Juan José Fort.

Óscar Acuña, coordinador regional de APP en la región, también afirmó que apoya la sanción partidaria al exgerente de Producción.