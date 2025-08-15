El presidente de la Asociación de Transportistas de La Libertad, Carlos Guerra Alva, cuestionó al gobernador César Acuña por sus constantes viajes y por no cumplir con sus ofrecimientos respecto a proyectos para mejorar la seguridad ciudadana. También reveló que están convocando a los hombres del volante para coordinar futuras protestas por la ola de ataques a vehículos y conductores de servicio público.

No cumplió

El dirigente se mostró mortificado porque los índices delictivos no han disminuido a pesar de que las autoridades les ofrecieron, cuando paralizaron el 22 de octubre del 2024, que sumarían esfuerzos para frenar los ataques criminales.

“Acá no podemos decir que la inseguridad ha disminuido, la inseguridad continúa igual, hace poco acaban de matar a una persona en la Plaza de Toros, en el centro de Trujillo, en el corazón de Trujillo, de qué seguridad estamos hablando”, aseveró.

Para Guerra Alva, el gobernador César Acuña estaría preocupado en “limpiarse” de las denuncias publicadas por los dominicales Panorama y Cuarto Poder, que revelaron presuntas irregularidades en la gestión regional.

“El señor César Acuña nos prometió que hasta abril o mayo ya tendría instalado el Laboratorio de Criminalística y el equipo de geolocalización para el tema de extorsiones, cosa que el señor gobernador no ha cumplido a la fecha. A todos nos ha mentido, le ha mentido no solo a la dirigencia o a quienes estuvimos al frente organizando el paro (del 22 de octubre), ha mentido al pueblo, a Trujillo, a La Libertad le ha mentido”, dijo.

Responde

La Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada aseguró que están ultimando detalles para que, en los próximos días, se coloque la primera piedra del laboratorio de criminalística de la Policía. La inversión destinada supera los S/ 17 millones.