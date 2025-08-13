Funcionarios de Infraestructura y Contrataciones dejaron sus cargos para que se investiguen licitaciones millonarias que ganó la empresaria de 23 años Lucero Coca. Gobernador también disolvió comité encargado de licitar proyectos. Fiscalía, en tanto, allanó la Gerencia de Producción por presuntos cobros en Procompite.
Funcionarios de Infraestructura y Contrataciones dejaron sus cargos para que se investiguen licitaciones millonarias que ganó la empresaria de 23 años Lucero Coca. Gobernador también disolvió comité encargado de licitar proyectos. Fiscalía, en tanto, allanó la Gerencia de Producción por presuntos cobros en Procompite.

La adjudicación de dos proyectos por S/ 315 millones a la empresa de una joven de 23 años trajo las primeras bajas en el Gobierno Regional de . El gobernador César Acuña Peralta dijo que cesó de sus cargos a los gerentes de Infraestructura, Jorge Bringas Maldonado, y de Contrataciones, Dioselinda Polo Tirado, luego que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Contraloría dispusieran investigar los contratos que firmó su gestión con la compañía LC y EC Constructora Consultora y Servicios S.A.C., que dirige Lucero Coca Condori.

Se defendió

Acuña, que estuvo de vacaciones del 29 de julio al 9 de agosto, respondió ayer por el informe difundido por el dominical Panorama el pasado 27 de julio. Ahí se aseguró que el gobernador se reunió, el 8 de marzo de 2024, con Juan Coca, padre de Lucero. Según se informó, la cita se habría dado como preámbulo a la firma de los contratos para la ejecución del ingreso vial a Trujillo y el Hospital Virú.

La autoridad regional presentó un documento en donde los dos policías de Seguridad del Estado que lo custodian afirman que a la hora indicada por el dominical no estaba en su oficina de la Casa de Gobierno.

También aseguró que Panorama se comprometió a rectificarse en su próximo programa.

Respecto a los cuestionamientos por las obras adjudicadas a la empresa de la joven de 23 años, dijo que dispuso el cese de los gerentes de Infraestructura, Jorge Bringas, y de Contrataciones, Dioselinda Polo, para que no interfieran con las investigaciones del Ministerio Público.

“No pueden estar ahí, para que haya un trabajo neutral. Yo he dicho, que investiguen y si encuentran irregularidades o algo de corrupción a la cárcel, cualquiera que sea, quien sea, por eso es que acabo de disponer que se les quita la confianza y vamos a poner a otras personas. Yo no protejo a nadie porque no voy a permitir a mi lado corruptos”, acotó.

Acuña también anunció la disolución del comité encargado de adjudicar obras. Además, dispuso enviar a la Contraloría y al Ministerio Público las 350 licitaciones que se realizaron durante su gestión.

Allanamiento

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía intervinieron las oficinas de la Gerencia de Producción tras revelarse supuestos pagos de empresarios para acceder a financiamiento en Procompite. Los hechos se habrían dado durante la gestión del exgerente Juan José Fort.

El Ministerio Público informó que, acompañados de un perito contable, revisaron desde las 2:05 de la tarde del lunes hasta las 2 de la madrugada de ayer la documentación de esa área. Detallaron que incautaron 75 expedientes del 2023 y 142 del 2024 en donde, según la información difundida en medios de comunicación, se habrían “identificado situaciones adversas que contravienen la ley penal”.

