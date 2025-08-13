En posesión de municiones, cartuchos de dinamita y stickers extorsivos fueron detenidos cuatros hombres cuando se movilizaban a bordo de un automóvil por el centro poblado Sausal, jurisdicción de Chicama, en la provincia de Ascope.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), los intervenidos serían presuntos miembros de la banda criminal autodenominada “Los Malditos de Sausal”.

OPERATIVO

El personal de la Sección de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de Inteligencia de la PNP realizaba diligencias por las calles Libertad y Huancavelica, en Sausal, cuando divisaron un vehículo, de placa de rodaje T7H-640, en actitud sospechosa.

En dicha unidad se detuvo a Giancarlos Rodríguez Díaz, de 29 años, alias “Gringo de Sausal”, quien cumplió siete años de prisión por tenencia ilegal de armas. Él salió en libertad el 2023.

Además, cayó Aarón Sánchez Ulco, de 20 años, apodado “Mocho”, quien tiene antecedentes por receptación. También fueron atrapados Víctor Becerra Gutiérrez, de 25 años, (a) “Orejas”, y Kenjhy Alcalde Quito, de 24 años, (a) “Ale”.

De acuerdo al atestado policial, durante el registro vehicular se incautaron cinco explosivos, ocho adhesivos extorsivos, 10 cartuchos de arma de fuego y tres celulares. Además, se decomisaron dos bolsas con clorhidrato de cocaína.

La Policía detalló que cuando revisaron los celulares encontraron mensajes y videos mostrando armas y una granada.

Continuando con las diligencias, los detectives se desplazaron hasta la vivienda de “Gringo de Sausal”, situada en el distrito de Florencia de Mora. Ahí hallaron dos explosivos con detonadores.

Los detenidos y el material incautado fueron conducidos a la Divincri Trujillo para continuar con las pesquisas de ley.