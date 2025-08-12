La gestión del alcalde de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, Enrique León Clement, está en la mira. La Contraloría detectó irregularidades en las obras de mejoramiento y ampliación de los servicios de la losa deportiva César Vallejo del sector Liberación Social, valorizadas en 1 millón 106 mil soles.

Los trabajos están a cargo del Consorcio Sr. de los Milagros, que tiene como integrante a la firma MAGAR Contratistas & Consultores, quien, según denuncias periodísticas, sería una de las empresas “favoritas” de la actual administración edil.

Hallazgos

De acuerdo al Informe de Visita de Control N° 018-2025-OCI/2057-SVC, la “ejecución de partidas relacionadas con juntas de dilatación no fueron ejecutadas de acuerdo al expediente técnico y no fueron advertidas por el comité de recepción, generando el riesgo de afectación de la calidad y durabilidad de la obra, así como la no aplicación de penalidad por mora”.

También hay “deterioro prematuro en veredas, sardineles y estructuras metálicas, así como deficiencias constructivas en la obra, a pesar del corto tiempo transcurrido desde su recepción”.

Favorita

De acuerdo a Macronorte.pe, MAGAR Contratistas & Consultores ha ganado varios contratos con la gestión de León Clement: dos servicios de pintado por 41 mil soles cada uno y una consultoría para la elaboración de un expediente técnico por el mismo monto.

También se consorcio para acceder a la mejora del servicio de movilidad urbana en el distrito. La obra está valorizada en más de S/ 4 millones.

De acuerdo al portal del Ministerio de Economía y Finanzas, entre el 2024 y 2025 el municipio de Víctor Larco giró S/ 151 mil y S/ 1 millón 71 mil, respectivamente, a esta empresa.