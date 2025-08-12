Contraloría alerta irregularidades en proyecto que se ejecutó en losa deportiva. Trabajos están a cargo de empresa “favorita” de esta comuna.
La gestión del alcalde de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, Enrique León Clement, está en la mira. La detectó irregularidades en las obras de mejoramiento y ampliación de los servicios de la losa deportiva César Vallejo del sector Liberación Social, valorizadas en 1 millón 106 mil soles.

Los trabajos están a cargo del Consorcio Sr. de los Milagros, que tiene como integrante a la firma MAGAR Contratistas & Consultores, quien, según denuncias periodísticas, sería una de las empresas “favoritas” de la actual administración edil.

Hallazgos

De acuerdo al Informe de Visita de Control N° 018-2025-OCI/2057-SVC, la “ejecución de partidas relacionadas con juntas de dilatación no fueron ejecutadas de acuerdo al expediente técnico y no fueron advertidas por el comité de recepción, generando el riesgo de afectación de la calidad y durabilidad de la obra, así como la no aplicación de penalidad por mora”.

También hay “deterioro prematuro en veredas, sardineles y estructuras metálicas, así como deficiencias constructivas en la obra, a pesar del corto tiempo transcurrido desde su recepción”.

Favorita

De acuerdo a Macronorte.pe, MAGAR Contratistas & Consultores ha ganado varios contratos con la gestión de León Clement: dos servicios de pintado por 41 mil soles cada uno y una consultoría para la elaboración de un expediente técnico por el mismo monto.

También se consorcio para acceder a la mejora del servicio de movilidad urbana en el distrito. La obra está valorizada en más de S/ 4 millones.

De acuerdo al portal del Ministerio de Economía y Finanzas, entre el 2024 y 2025 el municipio de Víctor Larco giró S/ 151 mil y S/ 1 millón 71 mil, respectivamente, a esta empresa.

