La Contraloría General de la República descubrió que personal médico y asistencial de seis hospitales de Trujillo se ausenta de sus labores y no cumple con sus horarios de atención a pacientes. Algunos establecimientos, asimismo, no brindan los servicios para los cuales están certificados.

Las visitas de control se hicieron entre el 15 y el 22 de julio a los nosocomios Belén, Regional, Víctor Lazarte Echegaray y La Noria. También a los institutos de Oftalmología y de Enfermedades Neoplásicas.

Alerta

En el Belén se detectó que, el 16 de julio, dos médicos del Departamento de Consultorios Externos iniciaron con retraso las consultas programadas. Una especialista, que debía atender a 13 pacientes desde las 8 de la mañana, postergó, al menos, tres atenciones porque ingresó a las 8:40 a.m.

Además, otro galeno programado para revisar a 25 usuarios desde las 8 horas “efectuó el registro biométrico de su ingreso al centro de labores a las 08:48 horas”.

En el Hospital Regional, igualmente, se advirtió “que de nueve miembros del personal de salud de la entidad, no se verifica su registro de marcación de asistencia en el sistema biométrico, ya sea en su ingreso y/o salida o en ambas; asimismo, se corroboró que veinte de ellos incumplen el horario de ingreso”.

También se descubrió “que de tres miembros del personal de la entidad, no se verifica su registro de marcación de asistencia en el sistema biométrico, ya sea en su ingreso y/o salida. Además, se corroboró que diez de ellos incumplen el horario de ingreso”.

En el Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud se detectó ausencia de personal.

El 16 de julio, a las 11:31 a.m., la comisión de control confirmó que el médico del Consultorio de Urología no estaba.

Luego, a las 11:43 a.m., fueron a Dermatología, en donde tampoco encontraron al galeno encargado. Asimismo, a las 11:50 a.m., inspeccionaron Cardiología. Acá detectaron la ausencia del médico a pesar que había “dos pacientes pendientes de atención”.

Hay más

La Contraloría también alertó que el Hospital de Especialidades Básicas La Noria “no ofrece todos los servicios mínimos propios de su categoría en la Unidad Productora de Servicios de Salud de Emergencia, generando el riesgo de afectar a los usuarios que requieren ser atendidos de manera inmediata por determinados médicos especialistas”.

En el Instituto Regional de Oftalmología, asimismo, el “personal asistencial no médico del Departamento de Neuro Oftalmología y Baja Visión no se encontró en el IRO al momento de la visita”. Además, “no registró su salida y retorno al centro laboral, ni tuvo autorización de su jefe inmediato”.

También se advirtió que “el Servicio de Emergencia del IRO no cuenta con médicos especialistas permanentes, siendo atendidos los pacientes por médicos residentes”.

Por último, en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas se observó que “la entidad no cumple con brindar la totalidad de prestaciones de su cartera de servicios de salud” y que “algunos profesionales de la salud no cumplirían con el perfil requerido; poniendo en riesgo la calidad de la prestación de servicios de salud que recibirían los pacientes oncológicos”.

