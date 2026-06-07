El judo de Paita vuelve a dejar en alto el nombre del Perú. Gracias al destacado desempeño de Iker Eche y Akira Vargas, quienes obtuvieron cuatro medallas en una competencia internacional, la escuela dirigida por el entrenador de la selección nacional, Kenji Castillo Chunga, reafirma su protagonismo en el ámbito deportivo internacional.

Fue durante los Juegos Panamericanos y Sudamericanos Lima 2026, donde los judocas paiteños lograron grandes actuaciones.

La destacada judoca Akira Vargas Palacios logró 3 medallas, una de bronce en el Panamericano con 44 Kg, otra de bronce en el Sudamericano Individual y otra en el Sudamericano por equipo (48 Kg).

PUEDES VER: Piuranos vivirán la fiesta del Rally Automovilístico Internacional

DESDE COLÁN

El atleta Iker Eche (de la academia IPD-Paita), de la categoría Infantil Sub 15, logró medalla de bronce en el Sudamericano. Vale destacar el empuje que pone este judoca, quien diariamente viaja desde su pueblo Colán a Paita para entrenar, algo que destaca su entrenador.