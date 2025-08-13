El partido Alianza para el Progreso (APP) expulsó al exdirigente de esa organización política Juan José Fort Cabrera luego que empresarios denunciaran que pagaron hasta S/ 25 mil para que su gestión en la Gerencia de Producción del Gobierno Regional de La Libertad apruebe el financiamiento de sus proyectos a través del Programa de Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva (Procompite).

Se fue

A través de la Resolución N° 021-2025-APP/SG, de fecha 11 de agosto, el secretario general de ese partido, Luis Valdez Farías, dispuso la sanción para el militante.

En el documento se precisa que su salida se da luego que diversos medios de comunicación informaran que “habría participado en un hecho ilícito”. “Situación que hace posible que los órganos competentes y deliberativos de Alianza para el Progreso dicten medidas cautelares, ya que se ha vulnerado abiertamente los objetivos y finalidades del partido político”, indica.

También precisa que, con su accionar, hubo “contravención a los principios en que se basa nuestra organización política, ideario del partido y buena imagen”.

Además, agregan que su expulsión se sustenta en el inciso 1, artículo 91, del estatuto de ese partido, referido a “atentar contra la unidad e imagen del partido con denuncias públicas (…) afectando el honor o reputación de la organización política”.

El líder de ese partido, César Acuña, confirmó ayer la sanción a Juan José Fort. “Yo no voy a permitir que por terceros malogren mi nombre, no voy a permitir que por malos militantes malogren la imagen de un partido que me ha costado mi vida”, afirmó.

Afecta al partido

El responsable político regional de APP, Martín Namay Valderrama, por su parte, consideró que la denuncia por presuntos actos de corrupción “afectan al partido”.

“Creo que no debemos tener militantes con estos cuestionamientos y problemas, no podemos estar cargando estos pasivos”, afirmó.

Antes de que se confirme la expulsión del exgerente de Producción, Óscar Acuña, coordinador político de Alianza Para el Progreso, indicó que Fort habría traicionado la lealtad de su hermano. “Sí, ha traicionado la lealtad a César Acuña. Nosotros tenemos militantes y no sabemos la actitud que van a tomar, se aprovechó de la confianza de César Acuña”, aseveró.