Armas punzocortantes y diversos objetos prohibidos encontraron los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) durante una requisa ejecutado en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo.

El operativo se realizó el último lunes en el pabellón 7 del Régimen Cerrado Ordinario y en el 15 del Régimen Cerrado Especial.

Duranta la revisión se encontraron cinco puntas de metal, dos resistencias de cocina eléctrica, un cargador hechizo, un cable USB y tres pipas artesanales.

Además, en el pabellón 15, se halló tres celulares, dos baterías para celular, un cargador hechizo con cable USB, un adaptador, dos audífonos, cinco chavetas artesanales y cuatro varillas de metal con punta.

Inmediatamente, terminada la acción, autoridades del penal comunicaron a la fiscalía de turno y al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) La Libertad para las diligencias que corresponden.