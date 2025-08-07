Momentos de terror vivieron los 20 pasajeros de una miniván de la empresa empresa de transportes “Alcovi”, que cubre la ruta Trujillo- Cartavio, cuando delincuentes fuertemente armados los asaltaron y robaron todas sus pertenencias.

De acuerdo a la versión de los propios agraviados, los maleantes, fingiendo ser simples pasajeros, subieron a la miniván a la altura de Chiclín.

Cuando el vehículo había avanzado algunos metros, los delincuentes sacaron a relucir sus armas de fuego y tras amenazar con disparar contra el chofer lo obligaron a desviar su recorrido hasta una trocha carrozable cerca de la pista de penetración a Cartavio.

ROBAN TODO

Una vez allí, los maleantes robaron las pertenencias a todos los pasajeros. Antes de huir dispararon once balazos contra el parabrisas del vehículo.

Envueltos en un manto de nervios por la amarga experiencia, el conductor y los pasajeros acudieron a la comisaría de Cartavio para realizar la denuncia correspondiente. La Policía desplegó un operativo y patrulló la zona por donde los hampones pudieron haber fugado, pero no encontraron a nadie.

Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con el cobro de cupos extorsivos a la empresa.

