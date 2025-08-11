Las elecciones se realizarán el domingo 14 de setiembre.
Bajo el lema “Empoderamiento, Renovación Profesional y Liderazgo con Propósito”, la obstetra Ladys Karim Santos Rebaza presentó oficialmente su candidatura al decanato del Consejo Regional II La Libertad del Colegio de Obstetras del Perú.

“Este proyecto busca fortalecer el liderazgo de nuestra profesión, renovar la gestión con transparencia y devolver al obstetra liberteño la voz y el protagonismo que merece. Aspiramos a construir un Colegio más unido, con profesionales mejor capacitados y con un prestigio fortalecido en todos los niveles”, expresó.

La lista que acompaña a Karim Santos Rebaza está conformada por destacados profesionales: Sandra Lili Gutiérrez Rebaza como candidata a vicedecana regional, Lisset del Pilar Panta Alcántara para secretaría regional administrativa, María Esther Charcape Alva para secretaría regional de asuntos internos, Rosa Ysabel Roque Vargas para secretaría regional de asuntos externos, Baltazar Chapoñán Chapoñán como tesorero regional, Elizabeth Cruz Melquiades como primera vocal regional y Gabriela Teresa Alayo Zorrilla como segunda vocal regional.

“Mi compromiso es con cada obstetra de nuestra región. Estoy aquí para escuchar sus necesidades, gestionar mejores condiciones laborales y abrir más oportunidades de desarrollo profesional, porque esa es la prioridad de esta gestión”, afirmó la candidata.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad y a la participación activa en el proceso electoral.

“Este no es solo mi proyecto, es el proyecto de todos los obstetras liberteños que creemos en un futuro más digno, justo y prometedor para nuestra profesión”, manifestó.

Las elecciones para el Consejo Regional II La Libertad del Colegio de Obstetras del Perú se realizarán el 14 de setiembre.

