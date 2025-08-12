Más de 60 stands de calzado y comida rápida en la Feria Internacional de Calzado, que se realizará en la explanada del Estadio Chan Chan (ex Complejo Chicago) del 20 al 29 de setiembre.

Así lo anunció el presidente de la Asociación de Innovación de la Industria del Calzado del Perú (ASOINCA), Máximo Varas Varela, durante la conferencia de prensa. En esta actividad también participaron los alcaldes de la provincia de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez; El Porvenir, Juan Carranza Ventura; de Alto Trujillo, Joseph Cubas; y el congresista de la República Carlos Enrique Alva Rojas, quienes se comprometieron a apoyar decididamente en este trabajo conjunto con los empresarios del calzado.

En este certamen empresarial de calzado se desarrollará el concurso Horma y Martillo de Oro, desfile de modas y rueda de negocios.

Varas Varela manifestó también que mantienen múltiples reuniones con las instituciones públicas y privadas, para que los microempresarios puedan exhibir los últimos diseños y venta de calzado, con las especificaciones técnicas que exigen PROMPERÚ y Produce.