Los ingresos económicos que deja la venta de lotes en Huancayo, viene generando la aparición de inmobiliarias o que propietarios de grandes extensiones de terreno opten por lotizar sus predios; sin embargo, muchas áreas restringidas se han visto afectadas con este boom inmobiliario. Uno de ellos es en el distrito de Sapallanga, donde las autoridades y población se organizaron para erradicar la comercialización de tierras en zonas agrícolas.

Sapallanga tiene un área total de 119.02 km2, actualmente su densidad poblacional es de 110 habitantes por cada km2, no obstante la Municipalidad Distrital detalló que solo el 30% del área total esta destinada para zonificación urbana; mientras que, el resto para su preservación y agricultura con el objetivo de velar por la seguridad alimentaria.

“Se tiene que respetar la zona agrícola intangible y nosotros garantizar la seguridad alimentaria. Hemos detectado que están lotizando estas áreas y venden lotes entre S/8 mil y S/10 mil. Podrían comprar pero no vamos a permitir que construyan porque es solo para que siembren”, dijo el burgomaestre, Miguel Paitán.

Las zonas lotizadas que fueron intervenidas por la municipalidad y dirigentes de los centros poblados, fueron en Cocharcas, La Punta, la ruta hacia Huayucachi, entre otros.

“Hemos modificado la ordenanza municipal para multar con 2 UIT a los empresarios que loticen terrenos y no pidan su habilitación urbana. Todos los jueves estamos saliendo a supervisar”, acotó el edil.