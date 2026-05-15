El proyecto de ley que propone permitir la reelección inmediata de rectores, vicerrectores y decanos de universidades públicas será evaluado en la Comisión de Educación y no en el Pleno del Congreso, según informó el presidente de dicho grupo de trabajo, Segundo Montalvo. El legislador señaló que la iniciativa aún debe pasar por la elaboración de un predictamen antes de continuar su trámite parlamentario.

El congresista explicó que la propuesta presentada por Édgar Tello del partido Podemos Perú no será sometida a votación en la sesión plenaria programada para este viernes. En ese sentido, indicó que el proyecto debe regresar primero a la Comisión de Educación debido a procedimientos legislativos pendientes.

Montalvo recordó que en noviembre del año pasado el Pleno ya abordó una propuesta similar. En aquella oportunidad se aprobó una cuestión previa para que el tema vuelva a comisión y se emita un nuevo análisis técnico.

“Ustedes saben que existe actualmente un cuarto intermedio respecto al proyecto, pero quiero recordar que, en noviembre pasado, el Pleno también vio un proyecto de la misma materia, donde se pidió cuestión previa para que regrese a la Comisión de Educación y se aprobó. Por lo tanto, corresponde a la Comisión de Educación elaborar un predictamen al respecto”, explicó.

Podría solicitar más plazo

El titular de la Comisión de Educación también fue consultado sobre la posibilidad de que el Congreso retome el debate del proyecto durante la jornada de este viernes. Frente a ello, afirmó que pediría una ampliación de tiempo si se intenta levantar el cuarto intermedio. Asimismo, sostuvo que primero debe resolverse la cuestión previa aprobada anteriormente.

“Si es que hoy me pidieran que levante el cuarto intermedio voy a solicitar una ampliación de tiempo hasta que se resuelva la cuestión previa que se aprobó en noviembre”, aseguró.

La propuesta legislativa plantea cambios en los artículos 66 y 68 de la Ley Universitaria. Con la reconfiguración se permitiría que actuales rectores y vicerrectores de universidades públicas puedan postular de manera inmediata a un nuevo periodo.

A raíz de esta iniciativa, se han reportado protestas de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes rechazan la iniciativa por considerar que podría beneficiar a actuales autoridades universitarias. Los manifestantes mantienen la toma del campus mientras esperan que el proyecto no avance en el Parlamento.