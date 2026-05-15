El Poder Judicial resolvió cerrar de manera definitiva los procesos que afrontaba el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en el caso Westfield. La decisión fue emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declaró fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exmandatario.

Esta resolución fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó el sobreseimiento definitivo de ambos procesos. El magistrado concluyó que no existían elementos suficientes para sustentar la acusación por lavado de activos.

En su análisis, el juzgado señaló que el dinero cuestionado transitó a través del sistema financiero formal. Además, precisó que los movimientos fueron realizados mediante bancos internacionales, lo que permitió que los fondos fueran rastreables por las autoridades competentes.

Investigación por aportes de Odebrecht

El caso estaba relacionado con presuntos aportes de Odebrecht por 300 mil dólares destinados a la campaña presidencial de Kuczynski en el 2011. Según la tesis fiscal, ese dinero habría sido transferido mediante la empresa Westfield Capital.

Además, la fiscalía identificó transferencias que consideró sospechosas y que estarían relacionadas con proyectos de infraestructura ejecutados cuando Kuczynski ocupó cargos públicos como ministro de Economía y premier entre 2001 y 2006. De acuerdo con la acusación, más de 8.6 millones de dólares habrían sido derivados a empresas vinculadas al exmandatario.

Proyecto Monto investigado Proyecto Camisea US$ 1,879,122 Trasvase Olmos US$ 1,051,891 IIRSA Sur US$ 1,166,184 Vías Nuevas de Lima US$ 4,592,674

Según el Ministerio Público, estos recursos habrían sido utilizados para la compra de inmuebles, el financiamiento de campañas políticas, el pago de tarjetas de crédito y transferencias a terceros. Estos movimientos formaban parte de los elementos evaluados dentro del proceso judicial.

Durante la audiencia, la defensa del exmandatario sostuvo que los hechos atribuidos no configuraban delito. Ese argumento fue evaluado por el juzgado al momento de resolver el pedido presentado por el exjefe de Estado.

Respecto al presunto delito de asociación ilícita para delinquir, el juez tomó en cuenta un fallo previo emitido por la Corte Suprema. Esa resolución benefició anteriormente a Susana de la Puente por hechos similares vinculados a esta investigación.

El magistrado reconoció que en etapas anteriores había rechazado solicitudes similares de otros involucrados en el mismo caso. Sin embargo, explicó que optó por modificar su postura para mantener criterios de seguridad jurídica y predictibilidad en las decisiones judiciales.

El Ministerio Público había solicitado una condena de 35 años de prisión contra el exmandatario por estos delitos. Con esta decisión judicial, los procesos vinculados a estos cargos quedaron archivados de manera definitiva.

¿Cómo reaccionó el expresidente tras la noticia?

El exjefe de Estado ofreció una breve entrevista en Canal N, donde expresó su satisfacción tras la decisión judicial y señaló que el fallo representa un acto de justicia. Además, aseguró que nunca solicitó dinero ilícito y cuestionó el trabajo realizado por el fiscal José Domingo Pérez durante las investigaciones en su contra.

“Estoy muy contento de haber escuchado esta noticia que yo conocía y me parece que se está haciendo justicia. Porque nosotros no hemos solicitado ni un solo centavo y hemos sufrido durante años los embates de un fiscal politizado”, afirmó.

En otro momento, sostuvo que el proceso afectó varios años de su vida y su estado de salud. Según explicó, las investigaciones le impidieron estar junto a su esposa durante un largo periodo y aseguró que no olvida las consecuencias personales que enfrentó.

Kuczynski también criticó algunas decisiones adoptadas en el marco del caso Caso Lava Jato en Perú y señaló que aún existen aspectos que deberían ser investigados. Pese a ello, afirmó que mantiene una postura de perdón frente a quienes impulsaron el proceso en su contra.

Al referirse a ello, señaló que busca dejar atrás lo ocurrido, aunque considera que deben revisarse ciertos procedimientos. En esa línea manifestó que “en la vida hay que perdonar. Yo soy católico cristiano, yo perdono, pero yo creo que hay que limpiar un poco la cosa ahí”.

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PPK tras el archivo definitivo de investigación en su contra: Estoy muy contento de haber escuchado esta noticia, se está haciendo justicia, no hemos lavado ni un solitario centavo



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