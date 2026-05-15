No solo se llevaban los autopartes, sino también los documentos del carro y del agraviado para contactar con la víctima y venderles sus propios accesorios robados. Esta vez, la banda “Los Matacarros de Chilca”, exigieron 3 mil soles a un conductor.

Lo que no sabían los maleantes era que los efectivos del grupo especial contra el crimen de la Divincri, estaba tras sus pasos. Los policías atraparon al mecánico Honorato Alfaro Barja (48), Jhonatan Rojas Valenzuela (32) y su novia Dulce Huarcaya Salas (23); implicados en presunta extorsión, receptación agravada y banda criminal.

Incautan

La investigación se inicia tras la denuncia de un conductor a quien le llamaron para venderle sus autopartes robados por los “vitroqueros”. Los agentes del Grecc, descubrieron que detrás estaba el mecánico Honorato Alfaro Barja, quien trabaja en “Mariategui” y ayudaba en la venta “al mismo propietario” de lo robado.

El “mecánico”, solicitó 3 mil soles para la devolución de las autopartes sustraídas, por lo que se coordinó con la Quinta Fiscalía de Huancayo fotocopiar los billetes y usar reactivos.

En el parque Abel Martínez de Chilca se detuvo a Honorato Alfaro Barja, abordo del vehículo C6Q-158, donde estaba el saco con las autopartes. También se retuvo el auto rojo de placa C6Y-058 donde cayó Jhonatan Rojas y Dulce Huarcaya. Asimismo, en la casa del Jr. Humboldt 941 y un taller de la Av. Jacinto Ibarra se confiscó 30 mil soles en autopartes.