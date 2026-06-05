La obra vial que se ejecuta en la avenida Miguel Grau, en el distrito de Paucarpata, registra un avance físico superior al 65 % y se proyecta que termine en julio, informó el gerente municipal, Nilo Mariaca Carbajal.

El funcionario reconoció que el proyecto acumula aproximadamente dos meses de retraso debido a las intensas lluvias que se presentaron durante los meses de enero y febrero. Detalló que la intervención contempla la colocación de adoquines de concreto y demanda una inversión cercana a los 13 millones de soles.

El gerente precisó que, a la fecha, ya se encuentra habilitado el carril de bajada, mientras continúan los trabajos en el carril contrario.

Asimismo, señaló que la municipalidad mantiene en ejecución otras obras viales en diferentes sectores del distrito, entre ellas Santa María II, cuyo presupuesto bordea los 16 millones de soles, además de proyectos en Cerro Huacsapata, La Colonial, Las Cucardas, Las Mercedes y Guardia Civil.

El gerente municipal también anunció el próximo comienzo de la construcción del polideportivo Monumental, una obra valorizada en 18 millones de soles.

El futuro recinto deportivo estará ubicado frente a la base de Seguridad Ciudadana y tendrá como atractivo un estadio con tribunas, pista de atletismo y otros ambientes deportivos.