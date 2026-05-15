El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, anunció que apoya la moción de censura contra el presidente José María Balcázar y confirmó que ya suscribió la propuesta impulsada por Ilich López.

Durante una entrevista con Canal N, el parlamentario señaló que el jefe de Estado ha mostrado retrocesos en varias decisiones en medio del actual escenario político.

“No solamente hasta ahorita, ya el congresista López, que es de mi bancada, yo firmé esa moción de censura” , manifestó Soto al ser consultado sobre su posición frente a la medida promovida desde el Congreso.

El legislador también indicó que aún no revisa la moción presentada por Edward Málaga, aunque señaló que evaluará su contenido más adelante.

Ante las críticas sobre una eventual mayor inestabilidad política por impulsar una censura cuando el gobierno está próximo a concluir, Soto afirmó que todavía existe margen para debatir esa posibilidad.

“Hay bastante tiempo, creo que igual el presidente Balcázar no está tomando decisiones adecuadas también”, afirmó.