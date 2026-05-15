La Policía realizó la constatación de la presencia de montículos de arena en la calle Jirón de la Unión en el distrito Alto de la Alianza, ante la denuncia entablada en contra del alcalde Demetrio Cutipa Vilca por presunta contaminación ambiental.

En medio de la diligencia surgieron enfrentamientos verbales entre vecinos que se oponen y comerciantes que están de acuerdo en que se instale en dicho lugar la Feria del Altiplano.

Es un urinario público

La pobladora Lucila Ccallo Maquera narró que viven una situación estresante ya que desde la noche del domingo tienen que soportar a decenas de comerciantes que pernoctan en el lugar, utilizando las jardineras como urinario público y generan bulla con música incluso de madrugada.

Asimismo se quejó de que la presencia de cientos de comerciantes obstruye totalmente la calle Jirón de la Unión, les impide movilizarse tranquilamente por su vecindario, así como retirar sus vehículos ya que algunas puertas de sus cocheras se encuentran bloqueadas.

Posición de los feriantes

Por su parte los feriantes indicaron que con su labor están generando movimiento económico en la zona además y que llevan el sustento a cerca de 1 000 familias.

Insistieron en que gran parte de los vecinos se encuentran a favor de que se instale la feria, ya que tienen los productos de pan llevar mucho más cerca y pueden alquilar sus garajes.

Los pobladores de la calle Jirón de la Unión reclamaron que los supuestos vecinos que están a favor de la feria ni siquiera viven en la misma arteria, sino que vienen de sectores aledaños, razón por la cual no muestran sus documentos nacionales de identidad.

Policía Ambiental efectuó diligencia en la calle Jirón de la Unión. (Foto: Adrian Apaza)

Discusiones durante diligencia

Las discusiones continuaron mientras se desarrollaba la diligencia por lo que personal policial tuvo que aclarar que su presencia allí era solo para constatar la existencia de los montículos.

Los feriantes aseguraron que algunos cumulos de tierra habían sido tapados la noche anterior por la municipalidad como para aminorar su responsabilidad en la denuncia de contaminación.

Habla funcionario denunciado

Por su parte el subgerente de comercialización de la Municipalidad de Alto de la Alianza Duberli Quispe Casilla, presente durante la diligencia, respondió que él también ha sido denunciado pese a no tener ninguna facultad que le permita ordenar el acarreo de material en las vías públicas.

Duberli Quispe Casilla, presente durante la diligencia. (Foto: Adrian Apaza)

Los vecinos exigieron al alcalde Demetrio Cutipa Vilca que haga respetar la Ordenanza Municipal 015-2020, que declara como zona rígida la calle Jirón de la Unión.

Indicaron no creer en la autoridad cuando dice que está colocando maquinaria y montículos de tierra para retirar a los comerciantes ya que si de verdad quisiera hacerlo habría convocado una fuerza policial mayor o incluso solicitado el apoyo del Ejército.