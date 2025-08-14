Integrantes del Consejo Regional de La Libertad solicitaron al gobernador César Acuña cambiar a más funcionarios de confianza para mejorar su gestión y limpiar la mala imagen generada tras las denuncias de presuntas irregularidades en la licitación de obras a favor de la joven de 23 años Lucero Coca.

No los quieren

Luego de que se cesara de sus cargos a los gerentes de Infraestructura, Jorge Bringas Maldonado, y de Contrataciones, Dioselinda Polo Tirado, por el escándalo en la adjudicación de los trabajos en el Corredor Vial Norte y el Hospital Virú, valorizados en más de S/ 315 millones, los consejeros observaron uno de estos cambios y pidieron que “rueden más cabezas”.

La oposición fue la más crítica con este tema. Robert de la Cruz cuestionó que tras la salida de Dioselinda Polo se haya designado en su reemplazo a Norma Ximena Castillo Schmiel, pues ella tendría una denuncia penal.

“Para que integres la gestión de César Acuña tienes que tener denuncias penales, han sacado a la gerente de Contrataciones y ha ingresado otra gerente que también está siendo investigada por corrupción. No puede ser que se le entregue una gerencia tan sensible a una persona que ha sido cuestionada”, indicó.

En ese sentido, solicitó el cese de la funcionaria.

Los consejeros Frank Solórzano y Edy Camacho, por su parte, consideraron que también debería salir de la administración regional el gerente de Educación, Martín Camacho Paz. Él, en varias oportunidades, se habría negado a asistir al pleno para explicar el trabajo que realiza.

Es más, Frank Sánchez también consideró que el mismo gerente general del Gobierno Regional, Martín Namay, debería dar un paso al costado “porque de una u otra manera es el líder de todo ese equipo”.

“Todos los que son cuestionados deberían dar un paso al costado o quitarles la confianza”, agregó.

Más cambios

La presidente de la Mesa Directiva del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, saludó los cambios que realizó el gobernador en las gerencias de Infraestructura y Contrataciones. Sin embargo, para la consejera también se debería remover a todos los subgerentes de esas dependencias.

“Si se ha decidido retirar la confianza de esas dos gerencias, considero también que de esa misma manera se tienen que tomar las acciones con todo el equipo de subgerentes de esas gerencias. Si se va a hacer un cambio en dichas gerencias que sea en un 100%, gerentes y subgerentes”, señaló a Macronorte.pe.

Temporal

El gerente general de la Región, Martín Namay, aseguró que las designaciones en las gerencias de Infraestructura y Contrataciones son temporales.

“En estos momentos nos encontramos revisando currículum para que las personas designadas cumplan con todos los requisitos de ley. Estimamos que estas evaluaciones y filtros nos tomarán por lo menos unos 15 días”, dijo.