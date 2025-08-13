Pudo ser peor. Dos personas resultaron heridas tras la explosión de un balón de gas en el restaurante “El Bocadillo”, situado en el Jr. Ramón Castilla, a pocos metros de la Plaza de Armas de Huamachuco.

La detonación fue tan fuerte que el portón de madera del local y los vidrios de las ventanas salieron volando. Los heridos han sido evacuados al Hospital Leoncio Prado, donde se recuperan de sus lesiones.

DETALLES

De acuerdo a lo informado por testigos, el balón gas presentaba problemas en la válvula que originó la deflagración. La onda expansiva destrozó gran parte del portón del local.

Al escuchar la explosión los transeúnetes y comerciantes de la zona acudieron en ayuda de los heridos. El balón fue retirado y se le colocó un trapo húmedo para evitar que el gas siga emanando.

Personal del serenazgo llegó para prestar auxilio y retirar el balón de gas a una zona abierta.

Las autoridades han iniciado las investigaciones del caso para determinar las causas exactas del hecho.