Un adulto mayor vivió una terrible experiencia cuando falsos mototaxis le robaron y luego lo arrojaron por un descampado en el centro poblado Víctor Raúl, en Huanchaco.

La víctima, que por temor evitó identificarse, contó que subió a una mototaxi para dirigirse a su casa, pero el conductor en complicidad con otro falso mototaxista, lejos de llevarlo a su domicilio, lo condujeron hasta una zona alejada del distrito donde lo despojaron de sus pertenencias.

No satisfechos con eso, los maleantes arrojaron al adulto mayor desde el vehículo en movimiento. Serenos que patrullaban por el lugar lo encontraron adolorido y sin poder caminar.

Lo subieron a la camioneta y lo llevaron a su casa. El caso ya es investigado por la Policía.