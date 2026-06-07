Un conductor de la empresa de transportes Etupsa 73 perdió la vida luego de ser atacado con armas de fuego mientras realizaba su recorrido habitual en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió la noche de este sábado en el cruce de las avenidas 12 de Octubre y Angélica Gamarra, en Lima Norte.

La unidad de transporte público se encontraba en circulación cuando fue interceptada por dos personas que se desplazaban en una motocicleta. Los agresores se acercaron al vehículo y realizaron disparos contra el chofer antes de huir del lugar.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

De acuerdo con información preliminar, el conductor fue impactado por dos proyectiles mientras permanecía al volante de la unidad con placa B1W-957. Uno de los disparos alcanzó la zona del tórax y el otro el brazo.

Tras el ataque, el transportista fue auxiliado y trasladado de emergencia a un hospital del Callao. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento a su llegada debido a la gravedad de las heridas.

Investigación en curso

Efectivos policiales y representantes del Ministerio Público acudieron a la zona del crimen para iniciar las diligencias correspondientes. En el lugar se recogieron elementos que forman parte de las primeras investigaciones.

Las autoridades vienen realizando las pericias para determinar la ruta de escape de los atacantes y su identificación. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de los responsables.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

La empresa Etupsa 73, que cubre la ruta entre San Martín de Porres y Pachacámac, habría sido objeto de amenazas previas relacionadas con cobros ilegales. Según información preliminar, estas advertencias se habrían intensificado en los últimos días.

En mensajes atribuidos a una organización criminal se hacía referencia a ataques contra los conductores si no se cumplían las exigencias económicas. Estas advertencias también son parte de las líneas de investigación que manejan las autoridades.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec