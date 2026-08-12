Trágico. Saúl Tincopa Pacheco (25), encendió la camioneta de placa BBI-406 con la que realiza servicio de colectivo y sintió como si pasara por una pequeña lomada. Cuando pisó el freno ya era tarde, la llanta posterior izquierda había aplastado a su sobrino de un año y 4 meses de nacido.

La desesperación se apoderó del joven mecánico que llamó a su hermana Gisela Tincopa (28), para trasladar al pequeño Eithan P. T. (de un año) al hospital El Carmen. Las heridas eran graves, el pequeño​​​ no resistió y llegó cadáver al nosocomio. El accidente ocurrió a las 7:20 de la noche en el Pje Mendoza y la Av. Palián – Huancayo.

Tristeza

Según información policial, Eithan, ingresó a las 7:45 de la noche al hospital Regional Materno Infantil El Carmen, en brazos de su madre, Gisela Tincopa. De acuerdo con su declaración el conductor no se percató que su sobrino lo había seguido y lo atropelló.

Cuando descendió para verificar lo ocurrido y vio que el menor estaba debajo de la llanta posterior quisieron salvarlo, pero todo fue en vano.

Policías detuvieron a Saúl Tincopa para las diligencias de ley, al encontrarse involucrado en homicidio culposo.

“Hasta luego campeón”, escribió en sus redes sociales, Gisela, la madre quien en julio de este año contrajo matrimonio con Nando Poma .

El caso fue puesto a disposición de la UPIAT y se comunicó el hecho al Ministerio Público, que deberá deslindar las responsabilidades correspondientes.