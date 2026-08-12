El restaurante Kyoto presenta durante agosto su propuesta de siete variedades de ramen con motivo del Día Mundial del Ramen, fecha que se conmemora cada 25 de agosto.

La oferta incluye Tonkotsu, Soki Ramen, Shoyu, Nippon, Charsiu Ramen, Umiramen y Miso, preparaciones que forman parte de manera permanente de la carta del establecimiento.

Según la información proporcionada por el restaurante, las recetas se elaboran con ingredientes seleccionados y combinan diferentes tipos de carnes, mariscos, vegetales y toppings, además de caldos preparados para cada variedad.

Siete variedades de ramen en la carta de Kyoto

La propuesta busca acercar a los comensales a diferentes sabores asociados con la gastronomía japonesa. Entre las opciones se encuentran estilos como el Tonkotsu, Shoyu y Miso, además de recetas propias incluidas en la carta de Kyoto.

El establecimiento complementa su oferta gastronómica con un ambiente moderno inspirado en Japón. La decoración y los distintos espacios del local han sido diseñados con referencias visuales a la cultura nipona.

Kyoto se encuentra en el Centro Comercial El Polo 1, segundo piso, en Santiago de Surco, Lima.

Combo de ramen y makis por S/ 47.90

Como parte de su propuesta, Kyoto también ofrece un Combo Especial de Makis y Ramen por S/ 47.90.

El combo permite elegir entre ramen Tonkotsu, Tan Tan, Nippon, Shoyu o Miso e incluye una tabla de 10 makis.

Para consultas y reservas, el restaurante ha habilitado el número 920 226 678.