Creo que esta sección va a tener que ser fija en este espacio cada dos o tres meses. La cantidad de restaurantes y bares que abren o se transforman en la ciudad; y también en el país son cada día más. La gastronomía parece estar a prueba de crisis de cualquier tipo en una ciudad que ama comer. Aparecen o regresan al ruedo jóvenes talentos que aportan aire fresco a la escena gastronómica local. En esta lista les dejamos varias opciones que acaban de abrir sus puertas, algunos aún en marcha blanca, y aunque la lista continúa y el año aun no acaba y promete más sorpresas, el espacio nos gana.

Taberna Palacios @tabernapalacios

La nueva propuesta del chef Renzo Miñán en Miraflores acaba de abrir sus puertas y comienza la marca blanca. Este concepto de taberna urbana contemporánea cuenta con cocina criolla, tapeo y vinos. Se encuentra en Enrique Palacios en Miraflores, una esquina llena de historia donde podrán disfrutar platos como cau cau, croquetas de pato, olluquito, ensaladilla o causitas. Dense una vuelta que les va a encantar.

Menú @_menu

De Menú ya hemos hablado, pero este espacio lanza su segunda temporada con una nueva propuesta gastronómica. Esta vez la carta está curada por Javier Miyasato y frente a la cocina se encuentra Diego Gutiérrez. Denilson Gaviria lidera una vez más la carta de bebidas. Nuevos platos, nuevos vinos y nuevas historias alrededor de la mesa. Ubicado en la bajada de baños de Barranco, este pequeño pero acogedor local, ofrece un menú divertido y fácil de entender. Diseñado por Blanco, con arquitectura de Ghezzi Novak, está inspirado en la Lima Antigua. Dónde: Bajada de Baños 321 Barranco.

COCHINITA @cochinita

La inspiración es Ciudad de México y su cultura del taco callejero. Así nace este espacio ubicado en Hipolito Unanue, donde se apuesta por recetas conocidas del repertorio mexicano pero trabajadas con insumos de excelente calidad y largos procesos. Hay guacamole con totopos, taquitos de papa y salchicha con salsa mexicana, o tacos de ribeye. La coctelería es muy buena. La apuesta de Thais Alva busca conectar con los amantes de la cocina mexicana e invitarlos a pasar un buen rato en su local. ¡No se lo pierdan! La atención es por orden de llegada.

PÁLPITO @palpito.lima

El nuevo restaurante del chef Luciano Saco, revive los recuerdos de su querido Mollendo y nos trae los sabores de las costas arequipeñas en un encantador espacio en Surquillo que nos recuerda a una picantería. Dedicado a su abuela Bertha y a los recuerdos de los sabores de infancia, no pueden perderse el maravilloso locro de pecho, o su ocopa arequipeña. Una mesa familiar bien servida que recomendamos probar.

SALA OMAKASE LA MAR @sala_omakase

Sala Omakase abre las puertas de su segundo local. A pedido del público, y luego de consolidarse en La Molina, llegan con un acogedor y pequeño espacio a la Av. La Mar en Miraflores. Son varios los comensales que han estado a la espera de esta apertura. Roby Dickson presenta en Sala Omakase una secuencia de platos nikkei pensados al detalle, según la temporada, la frescura del mar y la intuición del itamae.

MAKI GANG BY ALONSO ARKAKI @mg_byalonsoarakaki

La marca de makis de Alonso Arakaki acaba empezar su delivery por web y aplicativos y ofrece una propuesta desenfadada y sabrosa. Sabores intensos, combinaciones sin permiso y cero espacio para lo de siempre. Ocho tipos de makis, nigiris, poke, ceviches y tiraditos; y unos packs tentadores son algunas de las cosas que van a encontrar.

Troppo Gelatería

Troppo fue un éxito desde que abrió sus puertas. Hoy tienen un segundo local ubicado en Miguel Dasso, donde ofrecen también sus famosos conos y los sundays que tanto han gustado al público local. Todo es hecho en casa, desde la Troppotella la salsa de avellanas y chocolate de la casa inspirada en la famosa Nutella.