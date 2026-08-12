El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este miércoles tres días de duelo nacional por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el país el lunes 10 de agosto y que deja cerca de 240 fallecidos, según cifras de autoridades regionales.

La medida entró en vigor este miércoles 12 de agosto y contempla que el pabellón nacional sea izado a media asta en los edificios públicos de Colombia y en las misiones diplomáticas del país en el exterior.

“El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional”, señala el decreto expedido por la Presidencia.

Bandera de Colombia permanecerá a media asta

El decreto establece que durante los tres días de duelo nacional la bandera permanecerá a media asta como señal de luto por las víctimas.

La disposición se aplicará tanto en los edificios públicos dentro del territorio colombiano como en las representaciones diplomáticas del país en el extranjero.

El documento señala que la pérdida de vidas humanas enluta a las familias de las víctimas y al país, mientras continúan las labores de atención de la emergencia.

Terremoto en Colombia deja cerca de 240 fallecidos

El balance de víctimas presenta diferencias según la fuente oficial consultada. El presidente De la Espriella informó el martes de al menos 181 personas fallecidas, mientras que los datos proporcionados por autoridades regionales elevan la cifra a aproximadamente 240 muertos.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas ante reportes de personas atrapadas bajo los escombros.

Cali y Pereira figuran entre las ciudades donde se reportaron derrumbes de edificios y continúan las operaciones de emergencia.

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¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Colombia?

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió el lunes 10 de agosto a las 07:34 hora local (12:34 GMT).

Su epicentro se ubicó en San José del Palmar, departamento del Chocó, en el oeste de Colombia.

Chocó se encuentra entre los departamentos más golpeados por el desastre, junto con Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

Según el reporte, se trata del terremoto de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI.