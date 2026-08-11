El Ejército colombiano desplegó más de 180 rescatistas para buscar a personas que hayan quedado bajo los escombros de los edificios afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste de Colombia este lunes y que ya ha dejado al menos 111 fallecidos, según el último balance del Gobierno.

“Son 180 soldados, distribuidos en cinco pelotones de 36 integrantes cada uno, que serán movilizados desde (las bases militares de) Bogotá y Tolemaida hacia las zonas priorizadas de acuerdo con los reportes de afectaciones y los requerimientos de las autoridades y organismos de socorro”, aseguró el Ejército en un comunicado.

De los cinco pelotones, tres están destinados a la zona cafetera del país, una de las más afectadas por el terremoto; otro irá al departamento del Chocó, epicentro del sismo en la región pacífica; y el otro restante irá a Cali, capital del departamento de Valle del Cauca que registra al menos 15 muertos y 380 heridos.

Los equipos de rescate cuentan con drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento, trípodes, camillas, canastillas y herramientas para la remoción de escombros, agregó la institución.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

Hasta ahora, el reporte de daños es de 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas dañadas, 37 completamente destruidas y 61 edificios colapsados, según dijo el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, en su primera declaración pública tras el terremoto en Bogotá.