La bancada de Buen Gobierno en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley, de autoría de la legisladora Rossana Alayza, que plantea derogar la Ley N.° 32645, norma que dio origen al Colegio Profesional de Artistas del Perú.

La iniciativa legislativa busca dejar sin efecto la creación de dicha institución gremial, aprobada el pasado 13 de junio de 2026 por el Congreso unicameral.

La propuesta busca proteger la libertad de trabajo y la libre expresión artística de los creadores en todo el país, así como evitar la imposición de barreras burocráticas y regulatorias que dificulten el desarrollo de sus actividades.

Según la diputada Alayza, la creación de un colegio profesional establece exigencias académicas y administrativas que podrían entrar en conflicto con la naturaleza del quehacer artístico.

El proyecto de ley cuestiona la exigencia de contar con un título profesional, estar colegiado o tener una inscripción formal para ejercer diversas disciplinas artísticas en el país.

La iniciativa advierte que esta exigencia podría excluir a quienes desarrollan sus habilidades de manera empírica y transmiten sus conocimientos de generación en generación, sin contar con formación académica formal.

Por otro lado, la propuesta legislativa cuestiona las atribuciones regulatorias que tendría este nuevo organismo gremial si la norma se mantiene vigente.

La iniciativa parlamentaria de Buen Gobierno advierte que otorgar facultades de supervisión sobre el ejercicio profesional de los artistas podría generar injerencia en la actividad cultural. Según el proyecto, esto podría derivar en mecanismos de control o restricciones para el desarrollo de eventos, presentaciones y proyectos independientes en el país.