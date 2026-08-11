El papa León XIV expresó este martes 11 de agosto su pesar por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y que deja, según el último balance disponible, al menos 169 fallecidos y más de 600 heridos.

El Vaticano informó que el pontífice se encuentra “vivamente apenado” tras conocer las consecuencias del terremoto, que afectó gravemente varias zonas de Colombia.

El mensaje fue transmitido mediante un telegrama enviado en nombre del papa por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

León XIV reza por las víctimas del terremoto en Colombia

En el telegrama, el pontífice se mostró “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”.

Según informó el Vaticano, León XIV reza por las víctimas del desastre que golpeó al país sudamericano el lunes 10 de agosto.

El pronunciamiento se suma a las reacciones surgidas tras conocerse la magnitud de los daños y el incremento del número de fallecidos.

Terremoto deja al menos 169 muertos y más de 600 heridos

El terremoto registrado el lunes alcanzó una magnitud de 7,4, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Un nuevo balance divulgado este martes por la Asociación de Alcaldes elevó a 169 el número de fallecidos y a más de 600 el de heridos.

Las víctimas mortales se concentran en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en el oeste de Colombia. El mismo reporte contabiliza 165 edificaciones colapsadas.

Epicentro del terremoto se ubicó en Chocó

El movimiento sísmico ocurrió a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano situó la profundidad del terremoto en 82 kilómetros.

Las autoridades continúan las labores de emergencia y evaluación de daños en las zonas afectadas, por lo que el balance de víctimas permanece sujeto a actualización.