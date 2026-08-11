Al menos 169 personas murieron y más de 600 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto, según un nuevo balance de la Asociación de Alcaldes publicado este martes.

La cifra representa un incremento frente al balance difundido el lunes, cuando se reportaban 111 fallecidos y 87 heridos.

Según el nuevo reporte, las víctimas mortales se concentran en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, ciudades ubicadas en el oeste de Colombia, una de las zonas más golpeadas por el movimiento sísmico.

Reportan 165 edificaciones colapsadas tras el terremoto

Los alcaldes colombianos informaron además que 165 edificaciones colapsaron como consecuencia del terremoto.

La nueva cifra refleja un aumento frente al balance inicial del lunes, que daba cuenta de 61 edificios colapsados, además de daños en viviendas, centros de salud, instituciones educativas, carreteras y aeropuertos.

Las autoridades y equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas, por lo que el número de víctimas y la evaluación de los daños pueden modificarse conforme avancen las labores de búsqueda y rescate.

Cali, Pereira, Manizales y Quibdó concentran las víctimas

De acuerdo con el balance de la Asociación de Alcaldes, los fallecidos se concentran en Cali, capital del Valle del Cauca; Pereira, capital de Risaralda; Manizales, capital de Caldas; y Quibdó, capital de Chocó.

Estas ciudades se encuentran en el centro y occidente del país, área donde el terremoto provocó importantes daños en infraestructura.

El reporte difundido este martes no detalla en la información disponible cuántos fallecidos corresponden individualmente a cada una de las cuatro ciudades.

Terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en Chocó

El terremoto ocurrió a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto y alcanzó una magnitud de 7,4, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El epicentro fue localizado en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros.

El movimiento se sintió en gran parte del territorio colombiano y provocó daños principalmente en zonas del centro y occidente del país.

Datos clave

Fallecidos: al menos 169.

al menos 169. Heridos: más de 600.

más de 600. Edificaciones colapsadas: 165.

165. Ciudades donde se concentran los fallecidos: Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Fecha del terremoto: lunes 10 de agosto de 2026.

lunes 10 de agosto de 2026. Magnitud: 7,4.

7,4. Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

San José del Palmar, Chocó. Profundidad: 82 kilómetros, según el SGC.

82 kilómetros, según el SGC. Hora: 7:34 a. m., hora local.

7:34 a. m., hora local. Fuente del nuevo balance: Asociación de Alcaldes.

Asociación de Alcaldes. Balance anterior: 111 fallecidos y 87 heridos.