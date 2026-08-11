El número de víctimas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia aumentó a al menos 240 fallecidos y más de 1.000 heridos, de acuerdo con un conteo de las últimas cifras proporcionadas por autoridades locales y recogidas por AFP este martes 11 de agosto.

El nuevo reporte supone un fuerte incremento respecto al balance conocido horas antes, que situaba en 169 el número de fallecidos y en más de 600 el de heridos.

Las víctimas se distribuyen entre Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia, departamentos afectados por el movimiento sísmico y sus consecuencias.

Terremoto en Colombia deja al menos 240 fallecidos

El balance de 240 muertos corresponde a la suma de las últimas cifras comunicadas por autoridades locales de las zonas afectadas, según AFP.

Por tratarse de una emergencia todavía en desarrollo, la cantidad de fallecidos y heridos puede modificarse conforme continúen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

El terremoto provocó destrucción principalmente en el oeste colombiano, donde diferentes ciudades y localidades reportaron daños en edificaciones e infraestructura.

Chocó y otros cuatro departamentos reportan víctimas

Chocó, departamento donde se localizó el epicentro, figura entre las zonas afectadas por el terremoto.

También se registran víctimas en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia, según el recuento de las autoridades locales.

En balances anteriores, ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó aparecían entre las localidades con víctimas mortales.

Más de 1.000 heridos tras el terremoto</h2>

El número de personas heridas también superó el millar este martes, de acuerdo con el nuevo conteo.

Horas antes, la Asociación de Alcaldes había informado de más de 600 heridos y 169 fallecidos.

El aumento de las cifras ocurre mientras los organismos de emergencia continúan trabajando en las áreas afectadas y las autoridades locales actualizan sus respectivos balances.

Sismo de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en Chocó

El terremoto ocurrió la mañana del lunes 10 de agosto y alcanzó una magnitud de 7,4, según la información divulgada sobre el evento.

El epicentro se ubicó en Chocó, en el oeste de Colombia, y el movimiento provocó daños en ese departamento y otras regiones próximas.

La emergencia ha generado diferentes pronunciamientos y acciones de asistencia. El Gobierno colombiano declaró previamente el desastre nacional, mientras organismos internacionales y autoridades extranjeras expresaron su solidaridad con las víctimas.