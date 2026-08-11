Yuri Copete, quien participó en Miss Universe Colombia, reveló que su familia perdió su vivienda tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes. La reina de belleza se encuentra fuera del país y decidió mostrar en redes sociales cómo quedó el inmueble después de recibir mensajes de personas preocupadas por sus familiares.

Copete señaló que sus seres queridos se encuentran a salvo pese a la destrucción de la vivienda. La modelo explicó que inicialmente no quería hacer pública la situación, pero decidió contar lo ocurrido ante las consultas que recibió.

“Mi familia está bien, amistades y conocidos, eso es lo que primero le agradezco a Dios”, indicó.

La afectada confirmó que el inmueble familiar quedó completamente destruido por el movimiento telúrico. Las imágenes que compartió muestran parte de los daños ocasionados por el sismo.

“Infortunadamente, perdimos nuestra casa”, lamentó.

Así quedó la casa de Yury Copete, Miss Universe Chocó 2020, tras el fuerte terremoto que se vivió el pasado 10 de agosto.



A través de un video publicado en sus redes sociales, Yury Copete @yuri_copete mostró a sus seguidores las afectaciones que sufrió su vivienda en el Chocó… pic.twitter.com/ldNYNO1E15 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 11, 2026





Chocó permanece incomunicado

La modelo también informó sobre las dificultades para comunicarse con otras personas en el departamento del Chocó. Según explicó, la zona no contaba con internet ni energía eléctrica después del terremoto.

“En estos momentos el Chocó está incomunicado, no hay internet, no hay energía, no sabemos entonces de mucha gente”, explicó.

El terremoto ocurrió a las 7.34 de la mañana y tuvo una magnitud de 7,4. El movimiento dejó daños en distintas regiones de Colombia, mientras los organismos de emergencia continuaban con la evaluación de las zonas afectadas.