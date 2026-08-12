Una reunión de trabajo permitió poner sobre la mesa las principales necesidades de las organizaciones pesqueras de Pisco frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño y la necesidad de adoptar medidas con anticipación.

Trabajo conjunto

El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, recibió al ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, en un encuentro en el que se abordaron las preocupaciones de los pescadores y las alternativas para reducir los posibles impactos del fenómeno climático sobre esta actividad.

Durante la reunión, se planteó la importancia de trabajar de manera preventiva y coordinar acciones que permitan proteger a los pescadores y reducir los riesgos que podrían presentarse ante eventuales cambios en las condiciones del mar y del clima.

Uno de los puntos centrales fue la necesidad de que las organizaciones pesqueras sean consideradas en las medidas que se adopten frente al Fenómeno El Niño, debido a que cualquier alteración de las condiciones marítimas puede repercutir directamente en sus actividades.

El encuentro permitió además trasladar las demandas del sector directamente al Ministerio de la Producción, abriendo un espacio de coordinación para evaluar posibles medidas de apoyo y prevención.

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